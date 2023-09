Inscrições para concursos da PCSP abrem na próxima segunda-feira (11/9)

567

(foto: DIVULGAÇÃO/PCSP)

O período de inscrições dos concursos para a Polícia Civil do estado de São Paulo (PCSP) será aberto na segunda-feira (11/9). Interessados poderão se inscrever por meio do site da banca organizadora , a Fundação Vunesp, até 10 de outubro. O valor da taxa de inscrições é de R$ 113,06.Ao todo foram publicados cinco editais que juntos ofertam 3.500 vagas para cargos de nível superior. As oportunidades são para todos as regiões e para os seguintes postos:

Os concursos serão realizados em cinco fases: prova preambular; prova escrita, comprovação de idoneidade e conduta escorreita, mediante investigação social; prova oral e prova de títulos.



A prova preambular, de caráter eliminatório e classificatório, é composta de 80 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. O exame preambular será aplicado em duas datas, sendo:

26 de novembro: para invertigador e escrivão; e

3 de dezembro: para perito criminal, delegado e médico legista.

*Estagiária sob supervisão de Ronayre Nunes