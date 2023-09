UFMG abre concurso com salários de até R$ 4,1 mil

567

UFMG abre concurso para cargos de nível médio e superior (foto: Foca Lisba/UFMG)

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) abriu concurso público para admissão de novos servidores técnico-administrativos em educação para nível médio e superior.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salários que vão de R$ 2.446,96 até R$ 4.180,66, acrescidos do auxílio-alimentação de R$ 658.

Os cargos são para Belo Horizonte e Região Metropolitana e são oferecidas, no total, 37 vagas para as funções de analista de tecnologia da informação, farmacêutico, enfermeiro, físico e engenheiro civil (todos para nível superior).

As vagas de nível médio são para técnico de tecnologia da informação, técnico em contabilidade e técnicos de laboratório nas áreas de audiovisual, biologia, bioterismo, edificações e mecânica.

Inscrição

As inscrições podem ser feitas até 4 de outubro, a taxa de inscrição é de R$ 165 para cargos de nível superior e R$ 110 para os de nível ensino médio ou médio profissionalizante.

As provas objetivas serão aplicadas no dia 29 de outubro, e as práticas, apenas para alguns dos cargos, de 13 a 17 de novembro.

O resultado final será divulgado em 18 de dezembro.

Todas as informações sobre o concurso estão no edital 1.901/2023.