17ª Primavera dos Museus tem programação focada na diversidade

O tema da vez tem como propósito provocar uma reflexão e estimular o diálogo acerca de temas relevantes da sociedade contemporânea.

A programação possui atividades presenciais e remotas, como, por exemplo: visitas guiadas, palestras, exposições, seminários, mesas redondas, lançamentos, oficinas, rodas de conversa, lançamentos, saraus, performances, apresentações musicais e teatrais.

“A memória é um elemento vital para a construção da democracia e para a promoção da igualdade e da justiça social. Por um lado, preservar as memórias das pessoas LGBT , indígenas e quilombolas é fundamental para que suas lutas, realizações e identidades sejam valorizadas e respeitadas na sociedade contemporânea e os museus têm essa responsabilidade. A democracia verdadeira deve garantir a inclusão dessas vozes historicamente marginalizadas, permitindo que sejam protagonistas de seu próprio destino e da construção de um futuro mais justo e igualitário”, diz o texto de referência do Ibram.

Em Belo Horizonte, os espaços que participarão da Primavera são: Casa do Baile - Centro de Referência de Arquitetura, Urbanismo e Design, Casa Fiat de Cultura, CCBB BH, Centro de Memória Ciências Médicas, Centro de Memória de Justiça Eleitoral de Minas Gerais, Centro de Memória Minas Tênis Clube, Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado, Curso de Museologia UFMG, Espaço do Conhecimento UFMG, Memorial do Ministério Público de Minas Gerais, Memorial Minas Gerais Vale, MM Gerdau - Museu de Minas e do Metal, Museu Casa Kubitschek, Museu da Imagem e do Som de BH, Museu da Moda de Belo Horizonte, Museu de Arte da Pampulha, Museu de Ciências Morfológicas, Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG, Museu do Judiciário Mineiro, Museu Histórico Abilio Barreto, Museu Mineiro, Museu Nacional da Poesia, Ponto de Memória do Museu do Taquaril, Sesi Museu de Artes e Ofícios, e, por fim, o Sistema Estadual de Museus de Minas Gerais.