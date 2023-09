677

Bruno Matos, a Blogueirinha, foi o entrevistado da semana do 'Conversa com Bial' Reprodução/Gshow Fenômeno das redes sociais por satirizar a vida de influencer, a 'Blogueirinha' foi a convidada do “Conversa com Bial” dessa segunda-feira (18/9). Os fãs tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre Bruno Matos, o ator que dá vida à personagem. Fenômeno das redes sociais por satirizar a vida de influencer, a 'Blogueirinha' foi a convidada do “Conversa com Bial” dessa segunda-feira (18/9). Os fãs tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre Bruno Matos, o ator que dá vida à personagem.









Bruno tem 29 anos e é natural de Nilópolis, Rio de Janeiro. Diferente da 'Blogueirinha', ele é mais reservado e não gosta de dar entrevistas, afirmando a Pedro Bial que esta é a segunda e última entrevista que realiza: “não faço mais”.

Bruno começou a criar conteúdo para as redes sociais em 2016, e no ano seguinte criou Xanaína Horta, a Blogueirinha de Merda. O ator revelou que sua inspiração foi a personagem Darlene, vivida por Deborah Secco, na novela 'Celebridade'.





“Eu queria fazer uma personagem igual, que tinha o sonho de ser famosa, de morar nos Estados Unidos", contou Bruno. "Só que as pessoas compraram muito a ideia de que a Blogueirinha era famosa, que morava lá mesmo. As pessoas começaram a mudar o enredo da personagem", completa.









Ao ganhar visibilidade nas redes, Bruno acabou simplificando o nome da personagem para apenas “Blogueirinha”. O motivo foi uma conversa com o também influencer, Felipe Neto, que sugeriu a mudança como forma de expandir o público e patrocinadores.





"Eu recebi um conselho do Felipe Neto. Ele perguntou se eu não pretendia tirar (o 'merda'). Eu falei que não, porque era o conceito da personagem, as pessoas teriam que aceitar. Não deu uma semana, porque isso ficou matutando na minha cabeça, fui lá e tirei o 'merda'", revelou Bruno.

Sucesso para além das redes





Com o sucesso, também veio a independência financeira e a realização do sonho de se mudar para São Paulo. Como 'Blogueirinha', já participou do Música Boa Ao Vivo com a Iza e apresentou o Prêmio Multishow.





Além disso, conquistou seu próprio programa no YouTube, o "De Frente Com Blogueirinha", livremente inspirado na atração de Marília Gabriela, com direito a “bate bola” com seus entrevistados com perguntas ácidas e debochadas, a marca da 'Blogueirinha'.

Entre os convidados que já passaram pelo programa estão Pabllo Vittar, Gloria Groove e Luisa Sonza. Na entrevisa com Bial, Bruno revelou que seu sonho ainda é ter um programa na TV.