Márcia Fu, Lucas Souza e Kamila Simioni são os mineiros de 'A Fazenda 15' Edu Moraes/Record TV A 15ª edição de “A Fazenda 15” estreia nesta terça-feira (19/9) e conta com representantes de Minas Gerais para o público acompanhar e torcer. São três participantes nascidos na terra do pão de queijo e outra que é mineira de coração, já que mora em Belo Horizonte. Conheça quem são!

A empresária e influenciadora digital, Kamila Simioni, de 37 anos, nasceu e vive em BH. Sua jornada como empreendedora começou aos 28 anos, quando resolveu abrir o próprio negócio no ramo da beleza. Desde então, ela conquistou mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais.





A ex-atleta e empresária Márcia Fu, de 54 anos, nasceu e vive em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Conhecida por representar o Brasil na Seleção de vôlei por quase duas décadas, a medalhista olímpica não costuma fugir de um desafio. Márcia foi indicada dez vezes como a melhor jogadora do mundo.





Por fim, Jenny Miranda, de 34 anos, nasceu em São Paulo e vive em Belo Horizonte. Ela é influenciadora digital e mãe da Bia Miranda, participante da última edição do reality. Além disso, a influencer ficou conhecida em 2010, quando o Mr Catra fez uma música e a lançou como Miss Jenny, cantando e dançando o hit A sucessora do bumbum. Recentemente, ganhou o reality “Casais em Apuros”, do Hora do Faro.