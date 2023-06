Carlinhos Maia, irmã de Deolane e ex-Fazenda se envolvem em briga; entenda

677

Neste sábado (10/6), os nomes dos influenciadores Carlinhos Maia, Dayanne Bezerra e Rico Melquíades estão em alta nas redes sociais. Isso porque a irmã de Deolane e o campeão da Fazenda 13 brigaram durante uma festa junina do humorista, que se pronunciou, criticando toda a situação em que acabou envolvido.

A briga terminou com um dente quebrado da advogada. Ela chegou a procurar a polícia para denunciar o rival. Confira, a seguir, toda a confusão.

Briga começou nas redes sociais

Antes de irem às vias de fato, Dayanne e Rico teriam brigado pelas redes sociais. O começo teria sido causado pela influenciadora, que postou prints de supostas mensagens do namorado do ex-Fazenda com outro homem.

Na mensagem, ele dá em cima de um rapaz, que não foi identificado. Horas depois, os dois estavam no São João da Vila, promovido por Carlinhos Maia, em Alagoas. Rico teria ido até Dayanne tirar satisfação, junto com uma mulher. Apesar de não ter sido identificada, ela foi apontada por internautas como irmã do ex-Fazenda.

Os dois começaram a discutir com a influenciadora e, em um momento, a mulher não identificada jogou uma bebida em Dayanne, que partiu para a agressão. As duas chegaram a cair no chão enquanto trocavam socos, pontapés e puxões de cabelo. Rico tentou separar a briga, mas acabou se envolvendo na confusão.

Em um vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver o homem levando um soco de Dayanne. Quando estava no chão, Rico recebe chutes de diversas pessoas. Seis seguranças apartaram a briga e retiraram Rico da área externa, onde aconteceu a pancadaria.

Dayanne e Rico se defendem

Após o ocorrido, Dayanne fez uma série de stories contando o seu lado da história. Segundo a influenciadora, ela tentou se defender das agressões. A irmã de Deolane ainda mostrou que estava com hematomas e afirmou ter tido três lentes dentárias quebradas. “Estou toda machucada, com meu dente quebrado. Eu fui agredida por um homem e uma mulher. Ele trouxe ela para colocar de frente e ele poder bater em mim", disse.

Ela ainda contou que foi até uma delegacia para registrar um boletim de ocorrência por agressão contra Rico. A influenciadora também disse que iria fazer o exame de corpo de delito.

Da mesma forma, Rico se defendeu nos stories, negando que tenha encostado em Dayanne. Usando um print da briga, ele pediu para os seguidores analisarem as imagens. “Eu não bati, juro por Deus. Veja direito o vídeo. Se juntaram um monte de gente, me derrubaram no chão e começaram a me bater. Eu tô roxo. Eu só ficava abraçando a Gabi. Eu não toquei um dedo nela", afirmou.

Carlinhos Maia se pronuncia

Já no fim da tarde deste sábado, Carlinhos Maia resolveu falar sobre o barraco ocorrido em sua festa. Ele fez diversas críticas a Dayanne. “Você está errada, Dayanne. Você briga demais, Dayanne, nas festas. Você está prejudicando a sua própria família. Já deu! Você é engraçada, você tem um lado massa, mas esse seu lado de toda hora estar causando barraco nas festas dos outros ou nas suas só prejudica a você mesma, suas irmãs e sua família", disse.

Ele também não deu razão para Rico, dizendo que a briga teve um motivo fútil. “A briga dessa galera é sempre muito boba, muito pequena. Ontem, vocês vieram ao meu evento, vocês não tiveram respeito comigo, com as pessoas da vila. Vocês brigaram por motivo fútil", afirmou.

Em outro ponto, Carlinhos pediu para Dayanne amadurecer e respeitar seus fãs e sua família. “Você é influenciadora, você tem uma filha de 15 anos, tem irmãs. Você está prejudicando sua família por sempre passar do ponto, se exceder. Deixa as pessoas sorrirem com você. A Dayanne que eu conheço, que você me mostra, é super engraçada. Essa Dayanne agressiva, baixa, que vai nos eventos para brigar, eu não quero na minha vida", apontou. Por fim, ele chamou a briga de mico.

Deolane também fez uma publicação sobre o caso. Ela disse que Rico perdeu a cabeça ao saber sobre a infidelidade do companheiro. “Covardemente ele colocou sua irmã como escudo e deu no que deu. Sim, na minha opinião ele está errado e a Justiça decidirá sobre”, postou.

Ela ainda disse que, embora a irmã esteja certa, por Dayanne ser tão explosiva, as pessoas vão duvidar das suas crenças. Deolane ainda pediu respeito e paz para todos. “Eu só vou entrar em uma briga se realmente for a última opção, aprendi que existem outras maneiras de resolver, uma delas é evitar estar perto”, defendeu.