Deolane ganha ação contra Google e busca deve excluir termo 'bafuda'

677

A advogada criminalista é co-proprietária de um escritório de advocacia. (foto: Reprodução/Instagram)

Nesta quinta-feira (25/5), Deolane Bezerra anunciou em seu perfil no Instagram que ganhou a ação judicial movida contra o Google. A empresa deverá remover o termo 'bafuda' associado ao nome da advogada em suas buscas. O juiz Bruno Paes Straforini determinou na segunda-feira (22/5) que a gigante da tecnologia desvincule a imagem da ex-participante de A Fazenda do apelido em questão e concedeu um prazo de cinco dias para que a alteração seja realizada.





Deolane Bezerra, de 34 anos, ficou conhecida pelo relacionamento tumultuado com o falecido MC Kevin. A advogada criminalista é co-proprietária de um escritório de advocacia com suas irmãs e tem um canal no YouTube onde lançam clipes e o reality show As Doutoras. Além disso, ela participou da edição de 2022 de A Fazenda.





Durante sua participação no programa, Deolane foi apelidada de 'bafuda' pela colega de confinamento Deborah Albuquerque, supostamente por ter mau hálito. Quase seis meses após o término do programa da Record, a advogada decidiu entrar na Justiça contra o Google para que seu nome não fosse associado ao termo.





Deolane alegou na petição inicial que 'não suporta mais ver seu nome e imagem relacionados a este termo' e que a situação estava afetando seu emocional, causando-lhe vergonha. No entanto, o juiz Bruno Paes Straforini negou a liminar.





Segundo o magistrado, o tema extrapolou os limites do programa e originou diversas matérias e divulgações na internet, sendo que o Google apenas direcionou as buscas de seu site para tais resultados. A equipe de defesa de Deolane explicou que solicitou a remoção da associação entre a imagem dela e a palavra 'bafuda', mas como o Google não atendeu ao pedido, eles ingressaram judicialmente com a ação.