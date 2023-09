'A Fazenda 15' estreia nesta terça-feira (19/9) Divulgação/TV Record A 15ª edição de "A Fazenda" estreia oficialmente nesta terça-feira (19/9). Ao todo, são 18 peões já confirmados no reality show da TV Record, divulgados ao longo da programação da emissora nessa segunda-feira (18/9).

André Gonçalves, 47 anos, ator e diretor. Tem 36 anos de carreira e passou pelas principais emissoras do Brasil. Além de novelas, atuou em peças de teatro e no cinema.

André Gonçalves, 47 anos, ator e diretor Edu Moraes/Record TV

Darlan Cunha, 35 anos, ator. Marcou geração ao interpretar o célebre Laranjinha em Cidade dos Homens e o Filé em Cidade de Deus.

Henrique Martins, 31 anos, ex-nadador olímpico e Mister Brasil 2023. Ficou conhecido por representar a Seleção Brasileira de natação nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016. Depois de 15 anos no ramo, decidiu entrar para o mundo da beleza, no qual ganhou o concurso Mister Brasil 2023.