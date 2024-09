O Estado de Minas entrevista, nesta terça-feira (17/9), Coronel Cláudia (PL), que participa da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte. Os 10 candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de Política do jornal. A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito que será eleito em outubro.





As entrevistas começam às 10h e poderão ser vistas no canal do Portal UAI no YouTube e os melhores trechos na edição impressa do Estado de Minas. Os 10 candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.

Coronel Cláudia é vice na chapa puro-sangue do PL de Bruno Engler. Os dois têm como padrinhos políticos Nikolas Ferreira (PL) e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela é a segunda entrevistada da série. Ontem, segunda-feira (16/9), o vice na chapa do prefeito Fuad Noman (PSD), Alvaro Damião (União Brasil), esteve no estúdio do EM.





