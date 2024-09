A candidata à Prefeitura de São Paulo Tabata Amaral (PSB) foi acusada de usar dinheiro público para bancar viagens em jato particular para ver o namorado em Pernambuco, na manhã desta terça-feira (17/9), durante debate da Rede TV/UOL. A acusação foi feita pela também candidata Marina Helena (Novo).





“Tabata, eu sou contra a baixaria, mas a transparência é fundamental. A população está cansada de quem faz uma coisa na frente da câmera e outra por trás das câmeras. Por isso, eu te pergunto. Quantas viagens você fez de jatinho particular no ano passado para visitar o seu namorado? Quem pagou e de quem era esse avião?”, disse a representante do Novo.





Amaral rebateu dizendo que nunca fez viagem de jatinho para ver o namorado, João Campos, atual prefeito e candidato à reeleição em Recife, também do PSB, com quem mantém um relacionamento há 4 anos. “Se você está curiosa sobre o meu relacionamento pessoal, tem uma série no YouTube ‘Tabata Amaral SP’, em que eu trago a minha história e trago também a minha relação com o João”, respondeu. No restante do tempo que tinha para a réplica, ela apresentou sua proposta para educação e fez críticas ao atual gestor de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB).





Mas, na réplica, Marina Helena retomou a acusação. “A população está muito cansada de quem se vende como alguém que veio da periferia, que tem valores na frente das câmeras e por trás não é transparente. É muito importante saber os apoios que os candidatos têm, quem paga as suas contas e a transparência é fundamental. A Tabata andou sim, andou de King Air, bimotor, pegou o avião em Luziânia, parava em Feira de Santana para visitar o seu namorado em Recife. Aqui, é muito importante dizer que eu não tenho nada contra isso. A questão é a falta de transparência e de onde vem esses recursos”, disse.

Tabata faz sinal de maluca

Na tréplica, Tabata disse que vai processar Marina Helena, dizendo que a acusação é um delírio. “Com todo respeito, aguarde um processo. Isso não corresponde à realidade", afirmou.





Ela ainda explicou que tem família em Feira de Santana, mas que só visitou os familiares uma vez, em uma viagem de ônibus, quando era criança. Ao final da resposta, Tabata gesticula à equipe fazendo o sinal de maluca com o dedo direito girando ao lado da cabeça.