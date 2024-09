RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - A pesquisa Datafolha para a Prefeitura do Recife, divulgada nesta quinta-feira (5/9), mostra João Campos (PSB) com 74% das intenções de voto, o que lhe daria vitória no primeiro turno. Na pesquisa de 22 de agosto, o candidato à reeleição marcava 76% das intenções de voto. Houve, portanto, uma oscilação dentro da margem de erro de três pontos.

A pesquisa mostra um empate técnico múltiplo na segunda colocação. Gilson Machado (PL) tem 9% das intenções de voto. Ele oscilou três pontos percentuais, no limite da margem de erro, em relação à última pesquisa.





Daniel Coelho (PSD), com 5%, e Dani Portela (PSOL), com 4%, mantiveram os percentuais do levantamento anterior. A diferença entre os três está dentro da margem de erro. Ludmila (UP) tem 1% das intenções de voto, após não pontuar na pesquisa anterior.





Tecio Teles (Novo), Simone Fontana (PSTU) e Victor Assis (PCO) não pontuaram. Disseram que votariam em branco, nulo ou nenhum 4% dos entrevistados, e 2% responderam que não sabem em quem votariam.





O Datafolha entrevistou 910 eleitores no Recife nos dias 03 e 04 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e tem o protocolo PE-05223/2024 na Justiça Eleitoral.





Esse é a primeira pesquisa do Datafolha após o começo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, que passou a ser veiculado em 30 de agosto.





Apoiado pelo presidente Lula (PT), João Campos lidera na pesquisa espontânea -quando o entrevistador não fornece os nomes dos candidatos. Ele tem 57% das intenções de voto - 1% disseram que votariam "no atual". Gilson Machado tem 5%, Dani Portela, 2%, e Daniel Coelho, 2%.





Outras respostas somaram 7%, enquanto branco, nulo e nenhum são 3%. Disseram, na pesquisa espontânea, que não sabem em quem votariam 22% dos entrevistados.





Em agosto, João Campos tinha 51% na espontânea, enquanto Gilson marcava 4% e Daniel, 1%.





Desde o começo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, Gilson Machado (PL) e Daniel Coelho (PSD) têm feito críticas à gestão de Campos, sobretudo nas áreas de educação e habitação. Tentam, sem sucesso, desgastar a imagem do prefeito, que aparece na dianteira nas pesquisas.





Machado aposta no aliado Jair Bolsonaro como âncora de votos para chegar a um eventual segundo turno no Recife. Com isso, tenta afastar eleitores de direita que têm intenção de votar em João Campos. Já Daniel Coelho, que é apoiado pela governadora Raquel Lyra (PSDB), tem o segundo maior tempo de propaganda, atrás apenas do prefeito, e concilia críticas com propostas para a cidade.





Candidato à reeleição, Campos tem usado o tempo na TV e no rádio para expor as realizações da sua gestão. Apesar de apresentar propostas pontuais para um eventual segundo mandato, o candidato à reeleição tem priorizado a defesa da atual gestão, sem abordar diretamente os adversários.





A propaganda eleitoral de João Campos na televisão também busca firmá-lo perante o eleitorado e evita muitas citações ao pai dele, Eduardo Campos, e ao bisavô Miguel Arraes, ambos ex-governadores de Pernambuco, como era praxe em campanhas anteriores do PSB.





Com ampla margem nas pesquisas de intenção de voto, a campanha do PSB não quer entrar no enfrentamento direto aos opositores. A própria campanha de rua está morna.





Apenas neste mês de setembro, o prefeito fará caminhadas e carreatas, após quase duas semanas apenas participando de inaugurações de comitês, entrevistas a meios de comunicação e reuniões com entidades empresariais e de setores da sociedade civil.