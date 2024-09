Ex-presidente Jair Bolsonaro visita Contagem acompanhado do candidato do PL à prefeitura da cidade

Um público razoável acompanhou a chegada de Jair Bolsonaro (PL) à Igreja Matriz de São Gonçalo em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O ex-presidente estava na caçamba de uma picape, recebido com gritos de "mito" e acompanhado de Júnio Amaral (PL), candidato à prefeitura, do deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) e do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

O postulante à prefeitura de BH Bruno Engler (PL) também acompanhou a visita.

Antes da chegada, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez um breve pronunciamento, no qual falou em perseguição política e convocou apoiadores a fazerem postagens nas redes sociais. "Quem estiver aí com VPN, liga no twitter, no X", afirmou, desafiando o bloqueio da rede social de Elon Musk. Ele aproveitou para pedir o impeachment do ministro Alexandre de Moraes.

O rosto de Elon Musk, inclusive, podia ser visto em bandeiras, camisetas e outros produtos ofertados por ambulantes, junto com símbolos israelenses e a bandeira nacional. Um vendedor abordado pela reportagem, contudo, se queixou da baixa procura: "De zero a 10, a nota é 4", disse o homem, que não quis se identificar.