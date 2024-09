O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na Região Metropolitana de Belo Horizonte nesta quinta-feira (5/9) para seus primeiros compromissos nas eleições municipais em Minas Gerais. Na primeira agenda, de um total de quatro encontros nos próximos dois dias, ele almoçou com a candidata à Prefeitura de Santa Luzia pelo PL, Fabia Lima, acompanhado por deputados e outros apoiadores.

O antigo mandatário pousou no Aeroporto de Confins por volta de 12h. Uma hora depois ele chegou ao restaurante Chaminé, onde encontrou centenas de apoiadores no estabelecimento da Avenida Brasília.





Para Fabia Lima, a presença de Bolsonaro é um "divisor de águas" para a campanha na cidade e pode impulsionar sua candidatura.





"Santa Luzia é uma cidade conservadora. Nós temos aí mais de 230 mil habitantes e Bolsonaro recebeu mais de 60% dos votos, então acredito que vai refletir positivamente, porque vai mostrar que nós temos realmente esse apadrinhamento", disse.





O ex-presidente ficou no local por cerca de 30 minutos, almoçou pouco e seguiu com outras agendas. Ele segue agora para uma carreata em Contagem, onde endossa a campanha do deputado federal Junio Amaral (PL), e à noite participa de um comício com Bruno Engler (PL) em BH.





Bolsonaro foi acompanhado por uma comitiva composta pela esposa Michelle Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), os deputados federais mineiros Nikolas Ferreira (PL) e Domingos Sávio (PL).





Amanhã, o Bolsonaro segue para Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, para encontrar outros candidatos do PL.