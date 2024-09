Candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estão nas ruas ouvindo as demandas da população, reunindo-se com lideranças e cumprindo agendas internas. Veja a agenda desta quinta-feira (5/9)



Bruno Engler (PL)

12h - Acompanha chegada de Bolsonaro no Aeroporto de Confins

13h10 - 14h10 - Almoço em Santa Luzia, na Região Metropolitana

15h - Carreata em Contagem com Junio Amaral, candidato à prefeitura da cidade

16h - 17h20 - Participação em comício em Contagem

20h - Evento com Jair Bolsonaro na Savassi

Carlos Viana (Podemos)

11h - Caminhada na região do Barreiro

16h - Entrevista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG)



Duda Salabert (PDT)

8h - Visita à UPA Oeste

10h - Sabatina na imprensa

14h - Reunião com o Movimento Lagoinha Viva

16h30 - Reunião com lideranças do Barreiro

19h - Lançamento do Comitê da candidata à vereadora Mallu Almeida



Fuad Noman (PSD)

12h - Visita ao Parque Ciliar Comunitário do Ribeirão do Onça

15h30 - Entrevista à imprensa



Gabriel Azevedo (MDB)

11h - Visita ao restaurante popular da área hospitalar

13h30 - Gravações

15h - Atividade parlamentar na Câmara Municipal de Belo Horizonte

17h - Entrevista à imprensa

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Indira Xavier (UP)

6h-11h - Consulta no posto de saúde

15h - Encontro com lideranças da Região Norte

19h - Encontro com Lideranças do Bairro União

Lourdes Francisco (PCO)

14h - Entrevista à imprensa

Mauro Tramonte (Republicanos)



14h30 - Caminhada no Bairro Betânia

Rogério Correia (PT)

7h - Gravação de programa

10h - Reunião com representantes do Quilombo de Mangueiras

14h - Sabatina na imprensa

16h - Marcha em defesa da Amazônia

18h30 - Encontro com Lideranças de Movimento de Luta por moradia e núcleo de Habitação

Wanderson Rocha (PSTU)

15h - Participação em podcast