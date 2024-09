Gabriel Azevedo, candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, usou as redes sociais para acusar alguns adversários de copiarem suas propostas. O presidente da Câmara municipal mencionou Bruno Engler (PL), Mauro Tramonte (Republicanos) e Rogério Correia (PT).

“Cuidado! Está cheio de ‘Gabriel da Shopee’ por aí. No dia 6 de outubro, vote 15”, escreveu o vereador no Instagram.

Nas imagens, Gabriel compara suas propostas com as de Engler. O deputado estadual do PL propõe a criação de subprefeituras para retomar o funcionamento das regionais, uma ideia que faz parte do plano do vereador de governo, mas que não consta no de Engler.

Gabriel também destaca o "Zap da Saúde" de Tramonte e o uso de prédios vazios no centro de BH para construção de moradias populares proposto por Correia.

Diferentemente de Engler, essas propostas estão, de fato, nos planos de governo de Tramonte e Correia. No caso de Tramonte, o "Zap da Saúde" é mencionado nominalmente, enquanto no de Correia, é citado o fortalecimento de moradias populares.