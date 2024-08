O vereador e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gabriel Azevedo (MDB), voltou a criticar os contratos do Poder Executivo municipal com as empresas responsáveis pelo transporte público por ônibus. Neste sábado (31/8), o parlamentar foi ao bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, participar de carreata.

“O que a gente vai fazer como prefeito é fazer um contrato de ônibus que beneficie a população, sem cartel, de modo a particionar o serviço, ou seja, garagem, motorista, veículo, passagem, tudo isso vai ser particionado em contratos diferentes”, afirmou.

Azevedo alegou que bairros da região, como Ouro Preto e Castelo, não possuem linhas de ônibus suficientes para atender os moradores locais e que, com isso, muitos precisam usar carros para se deslocarem, o que atrapalha o trânsito no local.

Durante a tarde, o candidato gravou programa eleitoral. O emedebista é o quarto candidato com menos tempo de televisão e rádio tendo, por causa da coligação com o PSB, um minuto e 7 segundos por bloco e 332 inserções durante todo o período eleitoral.

Os três com menos tempo são a deputada federal Duda Salabert (PDT), com 26 segundos e 131 inserções; o senador licenciado Carlos Viana (Podemos), com 27 segundos e 136 inserções; e o deputado estadual Mauro Tramonte (Republicanos), com 50 segundos e 249 inserções.

Já os outros três com melhores tempos são o deputado estadual Bruno Engler (PL), com 2 minutos e 43 segundos e 800 inserções; o atual prefeito Fuad Noman (PSD), com 2 minutos e 34 segundos e 757 inserções; e o deputado federal Rogério Correia (PT), com um minuto e 49 segundos e 535 inserções.