O deputado federal Rogério Correia (PT), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, prometeu retomar os trocadores de ônibus e trabalhar para reduzir a jornada de trabalho dos rodoviários para 30 horas semanais. Nesta terça-feira (3/9), o parlamentar e sua candidata a vice, Bella Gonçalves (PSol), se reuniram com o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte (STTRBH) para ouvir as demandas da categoria.

Os trabalhadores afirmam que não são chamados para dialogar com a prefeitura desde a administração de Márcio Lacerda (PSB), mesmo quando os contratos de concessão com as empresas de transporte coletivo eram negociados. “Candidatos e candidatas falam em transporte, mas não levam em consideração os trabalhadores e as trabalhadoras. Nós sabemos que isso é uma peça fundamental”, frisou Rogério Correia.

Segundo o petista, os motoristas desempenham uma função dupla sem os trocadores, mas não recebem a remuneração adequada. Para o candidato, enquanto houver a necessidade de cobrança de passagem, é preciso ter um funcionário exercendo essa função.

Sobre a jornada de trabalho de 30 horas semanais, ou seis horas por dia, Correia destacou que essa é uma reivindicação histórica dos movimentos sindicais e da Central Única dos Trabalhadores (CUT). Atualmente, a convenção da categoria prevê uma jornada de 6h40 diárias com 30 minutos de intervalo, permitindo até 4 horas extras.

“Nós vamos romper esse contrato e fazer outro. Ele não vai durar até 2028. Vamos garantir a jornada de seis horas. (...) Nossa vinda é uma demonstração de que estamos do lado dos trabalhadores. Pensar o transporte e a cidade é pensar em quem trabalha”, destacou o candidato.

O sindicato também reivindica a criação de um corredor exclusivo para ônibus na Avenida Amazonas e a renovação da frota de ônibus, incluindo veículos elétricos.

Ônibus elétricos BH

Em maio, a prefeitura da capital foi selecionada para receber R$ 317 milhões do governo federal para a aquisição de cerca de 100 ônibus elétricos para a frota. Os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foram incluídos no Plano de Mobilidade Limpa de BH, que prevê a substituição de 40% da frota atual até 2030.

Lançado em 2023, o plano prevê que os novos veículos sejam elétricos ou utilizem biocombustíveis. Desde então, a prefeitura tem realizado testes para determinar a autonomia dos veículos e a capacidade de rodagem em terrenos acidentados.