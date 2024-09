As propagandas dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte Rogério Correia (PT) e Bruno Engler (PL) com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foram suspensas nesta segunda-feira (2/9). A decisão, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), atendeu a um pedido do vereador e também candidato Gabriel Azevedo (MDB).

Azevedo alegou que as peças publicitárias de Engler e Correia extrapolaram o tempo máximo de 25% do total de cada propaganda na qual deve aparecer os apoiadores da campanha.

O juiz Guilherme Sadi concedeu a liminar que suspende de forma imediata as peças de televisão e rádio até que sejam alteradas para os parâmetros determinados pela legislação.





"O perigo de dano é demonstrado pelo prejuízo que a veiculação de propaganda, fora dos padrões legais, pode causar ao pleito em razão do fato de que fere o princípio da paridade de armas, vale dizer, a igualdade de condições entre os concorrentes que deve permear todo o processo eleitoral", escreveu Sadi.

No vídeo do deputado federal petista, que tem buscado associar sua imagem ao presidente Lula, o líder do Executivo nacional cita alguns programas nacionais como a Farmácia Popular e o Mais Médicos e pede: "em Belo Horizonte, vote Rogério Correia".

Já o deputado estadual Bruno Engler busca colar sua imagem à de Bolsonaro, que vai vir à cidade nesta quinta-feira (5/9). A campanha do bolsonarista alega que os eleitores ainda não sabem que ele é o candidato do ex-presidente e que, ao saberem, deverá crescer nas intenções de voto.

Os postulantes a ocupar a prefeitura têm dois dias para apresentar a defesa.