Entre as provocações entoadas pelos grupos de apoiadores de Indira Xavier (UP) e de Gabriel Azevedo (MDB), que marcaram presença na porta da emissora Rede Minas antes do início do debate desta terça-feira (3/9), um cântico chamou a atenção: "A verdade dói: Gabriel não passa de um playboy", gritaram os partidários de Indira.

Munidos de um alto-falante, o grupo de apoiadores de Indira Xavier conseguiu fazer mais barulho que o dos correligionários de Gabriel Azevedo. Os demais candidatos que participam do debate, Duda Salabert (PDT), Bruno Engler (PL), Rogério Correia (PT), Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU) não reuniram correligionários.



Quando chegou à sede da emissora, Gabriel Azevedo minimizou as críticas dos opositores, dizendo que prefere ouvir gritos de opositores que o silêncio, pois isso faz parte da democracia. Já Bruno Engler (PL) afirmou que não convocou apoiadores porque a sede da emissora, localizada no bairro Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, é vizinha a hospitais.