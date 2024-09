Pelo menos três candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) não comparecerão ao segundo debate da corrida eleitoral, que será realizado pela Rede Minas nesta terça-feira (3/9), às 22h. Os ausentes serão Mauro Tramonte (Republicanos), Fuad Noman (PSD) e Carlos Viana (Podemos).

As assessorias de Tramonte e de Noman alegaram incompatibilidade com outros compromissos da agenda dos candidatos, sem, contudo, explicitá-los. Por sua vez, da campanha de Viana justifica que ele estará na Igreja Alcançar, na Região do Barreiro. “Deus é mais importante que tudo”, teria dito o postulante à prefeitura.

Os três ausentes no debate da Rede Minas estiveram presentes em uma discussão realizada no último dia 8 pela Rede Bandeirantes. Na ocasião, Fuad Noman, que é o atual prefeito da capital mineira, foi muito questionado pelos demais participantes.

Devido às ausências, o debate deverá contar com as presenças de Duda Salabert (PDT), Bruno Engler (PL), Rogério Correia (PT), Gabriel Azevedo (MDB), Indira Xavier (UP), Lourdes Francisco (PCO) e Wanderson Rocha (PSTU).