Atual prefeito, Fuad rebateu os ataques dos adversários no primeiro debate às eleições na capital mineira

Após uma serie de ataques de adversários sobre a atual gestão da capital mineira durante o debate realizado pela TV Bandeirantes nesta quinta-feira (8/8), o candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), afirmou que as provocações ocorrem devido ao trabalho que ele vem realizando à frente do Executivo belo-horizontino.

"Se tem dois pés de manga, um sem e o outro com um caminhão de manga, quem vai tomar pedrada é o cheio", afirmou o atual prefeito durante interação com Rogério Correia (PT).

Fuad Noman alegou que grande parte das sugestões ou ações propostas no debate já estão sendo feitas pela prefeitura.



No primeiro bloco, ele chegou a afirmar que as críticas o deixavam espantado. Fuad foi chamado de "economista do Paraguai" pelo candidato Carlos Viana (Podemos).



A Bandeirantes realizou na noite desta quinta-feira (8/8) o primeiro debate entre sete candidatos à prefeitura da capital mineira. Estiveram presentes Mauro Tramonte (Republicanos), Fuad Noman (PSD), Rogério Correia (PT), Bruno Engler (PL), Duda Salabert (PDT), Gabriel Azevedo (MDB) e Carlos Viana (Podemos).