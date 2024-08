O pré-candidato Carlos Viana (Podemos) anunciou Kika da Serra (Podemos) como sua vice na chapa da coligação "Mãos à Obra". O nome foi divulgado no fim da tarde desta quinta-feira (8/8). Líder comunitária, ela é conhecida por ser uma das organizadoras do Baile do Serrão.

Fred Aisc (DC), que inicialmente foi cogitado como possível vice de Carlos Viana, assumirá o papel de coordenador-geral da campanha. O nome de Renata Rosa também foi mencionado, mas não se concretizou. O partido realizará a substituição da indicação por meio de um processo jurídico.





Segundo o Podemos, a composição da chapa, que inclui o DC, PMN e PRTB, busca dar um olhar mais atento ao público feminino e aos moradores de comunidades, além de aumentar a representatividade feminina na política.

“Estou muito confiante neste projeto de uma BH com um olhar de igualdade para todos. Sempre trabalhei nas favelas em busca de melhorias para o nosso povo. Com esse compromisso firmado com o pré-candidato Carlos Viana, tenho certeza de que alcançaremos grandes vitórias para nossas vilas e favelas de Belo Horizonte”, afirmou Kika da Serra.

Para Viana, a inclusão de Kika na chapa é mais do que um feito pessoal; é também um marco histórico para Belo Horizonte e suas vilas e favelas. “Tanto a cidade quanto a coligação 'Mãos à Obra' só têm a ganhar com a vinda da Kika. Fred Aisc, que transita desde vilas e favelas até o empresariado, assume a coordenação geral da chapa, que até então é a mais representativa em número de vereadores”, afirmou Viana.