Antes do início do segundo debate das eleições municipais, que será realizado às 22h desta terça-feira (3/9) pela Rede Minas, grupos de apoiadores dos candidatos Indira Xavier (UP) e Gabriel Azevedo (MDB) se reuniram na porta da emissora. Com cânticos e palavras de ordem, os correligionários trocaram provocações enquanto aguardavam a chegada dos candidatos.

Empunhando bandeiras da UP e do PCB, os apoiadores de Indira Xavier usaram um alto-falante e, assim, conseguiram fazer mais barulho que os do adversário. Eles pediam passe livre no transporte coletivo da capital mineira.

Mesmo sem o auxílio de caixas de som, os correligionários de Azevedo responderam: "passe livre, o Gabriel já deu". Eles fizeram referência às exigências do candidato, que é o Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, para que a prefeitura concedesse passagens de ônibus gratuitas a algumas classes de usuários, no ano passado.

A sede da Rede Minas, localizada no Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, fica em uma área hospitalar. O imóvel fica bem próximo ao Hospital Mater Dei e à Maternidade Odete Valadares.