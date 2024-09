O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vem a Minas Gerais nesta quinta-feira (5/9). O petista vai participar da cerimônia de entrega das obras de ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). O evento está previsto para às 16h. Os ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nísia Trindade, também participarão da solenidade. Enquanto Lula estiver no Triângulo Mineiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estará na Grande BH, participando da campanha eleitoral de seus aliados.

O governo federal informa que o hospital universitário é referência para 27 cidades de Minas Gerais, com atendimento por meio do SUS. Além da prestação de serviços de saúde à população, o novo espaço será utilizado em atividades de ensino, pesquisa e extensão.

De acordo com a UFU, após finalizado, o Hospital de Clínicas terá toda a estrutura para atendimento de urgência e emergência. O nível térreo será ocupado por uma unidade de Pronto Socorro, enquanto os demais andares contarão com centro cirúrgico, central de material e esterilização, leitos de UTI e salas exames de imagem e diagnóstico. O projeto inclui ainda um heliponto. Ao todo, o complexo terá cerca de 32,9 mil metros quadrados.

O Hospital das Clínicas da UFU foi inaugurado em agosto de 1970. A expansão foi anunciada em 2011 como a maior obra da área da saúde do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) no governo de Dilma Rousseff. A construção teve início em 2012, mas foi paralisada duas vezes, em 2014 e em 2019. As obras foram retomadas em 2020 por um consócio entre as empresas Engeform e Normatel.