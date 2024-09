Mauro Tramonte (Republicanos) segue na frente na disputa pela Prefeitura de Belo Horizonte, com 29% das intenções de voto; seguido pelo prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), com 14%; Bruno Engler (PL), com 13%; e Duda Salabert (PDT), com 12%, os três tecnicamente empatados dentro da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Este é o cenário revelado por pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (5/9).

Rogério Correia (PT) aparece na sequência com 8% das intenções de voto. Carlos Viana (Podemos) tem 5% das respostas e Gabriel Azevedo (MDB), foi a escolha de 2% dos entrevistados.





A pesquisa foi contratada pela Folha de S. Paulo e a TV Globo e realizada entre os dias 3 e 4 de setembro. O levantamento ouviu 910 eleitores da capital mineira e foi registrada na Justiça Eleitoral com o número MG-02912/2024.





Os demais concorrentes à PBH, Wanderson Rocha (PSTU), Lourdes Francisco (PCO) e Indira Xavier (UP) não atingiram 1% das intenções de voto na pesquisa. Os indecisos somam 8% dos entrevistados e outros 8% manifestaram a pretensão de votar nulo ou em branco.







Variações





Esta é a segunda pesquisa do Datafolha para as eleições de Belo Horizonte neste ano. O primeiro levantamento foi realizado nos dias 20 e 21 de agosto. A comparação entre os dois resultados mostra apenas duas variações além da margem de erro: o atual prefeito prefeito da capital, Fuad Noman, saiu de 10% para 14% das respostas e assumiu a segunda posição na corrida; e o senador Carlos Viana caiu de 12% para 5% e deixou o escalão mais próximo da disputa pelo segundo turno.





O restante dos candidatos variou dentro da margem de erro: Tramonte saiu de 27% para 29% das intenções; Engler de 10% para 13%; Duda Salabert de 10% para 13%; e Gabriel caiu de 3% para 2%.