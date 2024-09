O vereador Gabriel Azevedo (MDB), candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, prometeu ampliar o número de restaurantes populares na capital com, no mínimo, uma unidade por regional. Nesta quinta-feira (5/9), o parlamentar e seu candidato a vice, Paulo Brante (PSB), almoçaram no restaurante da área hospitalar, no Bairro Santa Efigênia, região Centro-Sul da Cidade.





“Na função de presidente da Câmara eu aumentei o número de restaurantes populares da cidade. A própria Câmara Municipal se tornou um restaurante popular e recebeu milhares de pessoas. A proposta como candidato a prefeito é ampliar esse número tendo, pelo menos, um restaurante por região”, disse.

Atualmente, BH possui cinco restaurantes populares. O primeiro foi aberto na Avenida do Contorno ainda na gestão do então prefeito Patrus Ananias (PT), em 1994. Outras duas unidades também estão no Centro, enquanto as duas regiões na extremidade da cidade, Venda Nova e Barreiro, possuem uma unidade cada.





Azevedo também destacou outra proposta para a política de segurança alimentar da cidade: servir café da manhã, almoço e jantar em todas as unidades. “A fome não acontece só ao meio-dia. Isso é muito importante, porque uma cidade que se quer muito ser apontada para o futuro, precisa ter um prefeito que cuide das pessoas, e passar fome não é uma opção”, afirma.





O candidato do MDB também falou sobre as medidas para atender a população em situação de rua, destacando que sua principal proposta é prover um “teto” para as pessoas. Segundo ele, é preciso ampliar o número de vagas em casas de passagem para 5 mil.





Restaurantes populares em BH





Restaurante Popular I - Herbert de Souza

Endereço: Avenida do Contorno, 11.484 – Centro

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar



Restaurante Popular II – Josué de Castro

Rua Ceará, 490 – Santa Efigênia (região hospitalar)

Funcionamento

7h às 8h – café da manhã

11h às 14h – almoço

17h às 18h30 – jantar





Restaurante Popular III – Maria Regina Nabuco

Rua Padre Pedro Pinto, 2.277 – Estação BHBus – Venda Nova

Funcionamento: 11h às 14h – almoço

Restaurante Popular IV - Dom Mauro Bastos

Rua Afonso Vaz de Melo, 1.001 – Barreiro

Funcionamento: 11h às 14h – almoço

Refeitório Popular João Bosco Murta Lages

Avenida dos Andradas, 3100 - Santa Efigênia

acesso pela Portaria 3, na Avenida Churchill

Funcionamento: 11h às 14h – almoço