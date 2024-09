Prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma semana após o início da propaganda eleitoral na TV, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), mantém a liderança folgada com viés de alta nas intenções de voto para sua reeleição ao cargo, mostra pesquisa divulgada nesta quinta-feira (5/9) pelo Datafolha.





Ele tem 59% das intenções de voto, ante 56% registrados em levantamento divulgado pelo Datafolha há duas semanas e acima dos 53% em julho. O resultado garantiria a reeleição do prefeito no primeiro turno.





Os principais adversários do prefeito seguem em empate técnico, mas com tendências de oscilações distintas. O deputado federal Alexandre Ramagem (PL) aparece com 11% das intenções de voto (tinha 9% há duas semanas e 7% em julho), enquanto o deputado federal Tarcísio Motta (PSOL) tem 6% (tinha 7% e 9% nos dois levantamentos anteriores).





Paes e Ramagem têm, praticamente, o mesmo tempo de TV -- o candidato do PL tem 3 segundos a mais.





A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. Contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, a pesquisa do Datafolha, registrada no TSE sob o número RJ-07390/2024, ouviu 1.106 eleitores de terça-feira (3) até esta quarta-feira (4).





Atrás dos três, aparecem estagnados o deputado estadual Rodrigo Amorim (União Brasil), com 2%, e o deputado federal Marcelo Queiroz (PP), Cyro Garcia (PSTU), Juliete Pantoja (UP) e Carol Sponza (Novo), com 1%. Henrique Simonard (PCO) foi citado, mas não alcançou 1%.





O avanço do prefeito no eleitorado é ainda maior na pesquisa espontânea, em que o entrevistado declara seu voto sem que lhe sejam apresentadas as opções.





O prefeito subiu de 31% para 39% das menções em duas semanas, enquanto o deputado do PL oscilou de 6% para 7%, e Tarcísio Motta, de 2% para 3%.