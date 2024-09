SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os candidatos à Prefeitura de São Paulo voltam a se encontrar nesta terça-feira (17/9), às 10h20, no debate promovido pela RedeTV! e UOL.





Após José Luiz Datena (PSDB) ter arremessado uma cadeira em Pablo Marçal (PRTB) no último domingo (15) durante debate da TV Cultura, a RedeTV! decidiu fazer um ajuste no cenário, e as cadeiras foram parafusadas.





"A segurança sempre foi uma prioridade nossa desde o começo das negociações com as campanhas. A segurança está reforçada desde o início por parte da RedeTV!", disse Stephanie Freitas, superintendente de jornalismo da emissora, que reforçou que o regramento é rigoroso e que nenhum outro ajuste foi realizado.

Os seis candidatos que participaram do debate da TV Cultura devem voltar a se encontrar no debate da Rede TV!. Além de Datena e Marçal, Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) também confirmaram presença, apesar do episódio de agressão no encontro anterior.