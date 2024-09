O vereador Álvaro Damião (PSB), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do atual prefeito, Fuad Noman (PSD), afirmou que, durante a gestão do ex-prefeito Alexandre Kalil, Fuad era o principal responsável por diversas áreas estratégicas da administração municipal.

Em sabatina ao Estado de Minas, realizada nesta segunda-feira (16/9), Damião citou como exemplo a captação de recursos e a interlocução com a Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH).

"Kalil fez alguma coisinha em Belo Horizonte, porque o Fuad era o secretário de Fazenda dele, foi quem buscou recurso em Brasília. (Kalil) nem sabe onde fica o Planalto, nem sabia o que estava fazendo lá, foi lá para poder conversar com alguma pessoa, mas quem administrou isso tudo, quem criou e orquestrou isso tudo? Fuad Noman. Quem é que buscou recurso de verdade? Quem é que conversou com a Câmara para aprovar os projetos financeiros para a cidade? Fuad Noman", disse Damião.

"E eu posso falar, sabe por quê? Porque eu fui ao prefeito Alexandre Kalil e várias vezes ele falou comigo isso: 'Tem que olhar para o Fuad. Isso quem manda é o Fuad'. Tudo era o Fuad. Quem fazia as coisas acontecerem? Fuad Noman. Era o secretário principal, tanto que foi o vice dele, chamado por ele", completou.







Sabatinas com vices

Álvaro Damião foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas com vices, realizada pelo Estado de Minas. Todos os dez candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de política do jornal.

As entrevistas começam às 10h e podem ser vistas no canal do Portal UAI no YouTube, e os melhores trechos são publicados na edição impressa do Estado de Minas. Os dez candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.





A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito a ser eleito em outubro.