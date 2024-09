O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta segunda-feira (16/9) que o Brasil quer ter diálogo com todos os países, mas de “forma soberana”. Ele citou especificamente a Venezuela e a Argentina, que estão em tensão com o governo brasileiro, por razões diferentes.



O petista participou da cerimônia de formatura da nova turma de diplomatas do Instituto Rio Branco, no Palácio do Itamaraty. Aos formados, declarou que o país defende a paz e que é preciso que os representantes tenham orgulho do Brasil.



“Não temos nada contra nenhum país. Nada! Não temos nada contra os Estados Unidos. Mas somos soberanos. Não temos nada contra a China, mas somos soberanos. E o Brasil quer estar com a China, com a Índia, com os Estados Unidos”, discursou o presidente.



“O Brasil quer estar com a Venezuela e a Argentina. O Brasil quer estar com todo o mundo. Agora, de forma soberana e respeitável, porque não aceitamos ser menor do que ninguém”, acrescentou.

Com o governo de Javier Milei, na Argentina, de extrema-direita, Lula sofre divergências ideológicas e protagonizou embates públicos com o presidente argentino, exigindo um pedido de desculpas pelas acusações de corrupção que Milei fez contra ele.

Com Nicolás Maduro, na Venezuela, o petista vive uma troca de farpas e críticas após o chavista ignorar acordo feito com a mediação do Brasil e perseguir opositores nas eleições presidenciais, que também ocorreram sem transparência.

Diplomatas devem conhecer o Brasil

A turma foi batizada de Esperança Garcia, em homenagem à primeira mulher advogada do país. O evento celebrou ainda o Dia do Diplomata e a entrega de insígnias da Ordem do Rio Branco, a maior honraria entregue pelo Itamaraty. O grupo tem a maior proporção de mulheres, e o maior número absoluto de negros da história do ministério.

Aos novos diplomatas, Lula defendeu que eles visitem todos os cantos do Brasil e conheçam a população, além de defender os interesses do país com orgulho no exterior. “Vocês não podem esquecer quem vocês representam. Não podem esquecer que vocês serão representantes de um país que tem um povo megadiverso”, enfatizou.