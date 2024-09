Agressão física e troca de ofensas verbais marcaram o debate entre postulantes à Prefeitura de São Paulo na noite deste domingo (15), na TV Cultura.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Na cena mais impactante do debate, José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeira. Ele foi expulso do evento. Marçal, por sua vez, reclamou de dores e foi levado ao hospital. O debate seguiu sem os dois.





O evento também foi marcado por altercações verbais entre Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB). Boulos lembrou acusações de corrupção contra Nunes, que vinculou o deputado do PSOL à liberação de drogas.





Veja abaixo algumas frases do encontro.

CADEIRADA

Pablo Marçal (PRTB) para José Luiz Datena (PSDB), logo antes de ser agredido

"São Paulo quer saber que horas você vai parar. Você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa. Você não é homem nem para fazer isso"





O debate foi interrompido e, Datena, expulso. Na sequência, os candidatos que permaneceram no palco comentaram o caso.

Guilherme Boulos (PSOL) para Ricardo Nunes (MDB)

"Eu queria também lamentar o episódio que a gente viu agora há pouco. Por mais que a gente tenha candidatos rebaixados, não é com violência que nós vamos conseguir melhorar a vida do povo de São Paulo"

Ricardo Nunes (MDB) sobre cadeirada de Datena em Marçal

"Hoje tivemos aqui esse momento lamentável. Uma perda para nossa democracia. A gente viu o candidato Datena perder a cabeça, mas ele foi provocado. Foi defender a honra da sua sogra"





Tabata Amaral (PSB) comentando o mesmo episódio

"Lamento o que aconteceu, é de revoltar a postura dos homens neste debate"

NUNES VERSUS BOULOS





Nunes e Boulos tiveram uma série de embates verbais ao longo da noite. O congressista lembrou acusações de superfaturamento em obras da Prefeitura e a investigação contra o atual prefeito no caso da máfia das creches.





Nunes por sua vez, lembrou de invasões organizadas pelo MTST, movimento do qual Boulos era dirigente, e chegou a perguntar ao deputado se ele havia "cheirado".

Guilherme Boulos em resposta para Nunes

"Ricardo Nunes precisa assumir os BOs dele. Esse não é o primeiro [o das creches]. Desviou até marmitas para a população em situação de ruas, desviou água no Carnaval. O seu governo é um escândalo"

Ricardo Nunes em resposta para Boulos

"Você cheirou? Você está louco? Você está falando com um cara que tem uma história de vida limpa. Vem você, um invasor, falar da minha conduta. Temos vaga de creche para todas as crianças, foi feita uma investigação pelo Ministério Público e arquivada. Você nunca fez nada na vida, a não ser invadir"

Nunes também lembrou posições antigas de Boulos, em que ele defende a legalização da maconha e a descriminalização das drogas ?o candidato emedebista tratou como "liberação das drogas".

Ricardo Nunes (MDB) ao questionar Guilherme Boulos (PSOL)

"Tem vários vídeos dele defendendo a liberação de drogas. A gente não pode de maneira alguma lidar com alguém que defende a liberação de drogas. Isso acaba com as famílias"

Pablo Marçal ao relembrar denúncia de assédio sexual por José Luiz Datena





"Tem alguém aqui que é Jack, alguém que responde por assédio sexual, essa pessoa dapena (Datena). Aproveite e peça perdão para todo eleitorado feminino."

Ricardo Nunes em alusão ao Pablo Marçal





"Aqui do meu lado o tal do M do mentiroso. Um condenado que vem falar de envolvimento meu com o PCC? Eu estou fazendo um trabalho de combate ao crime organizado"

José Luiz Datena ao rebater Marçal e, na sequência, partir para agredi-lo





"O PCC Marçal, a acusação [assédio sexual] que você fez sobre mim. Quando não tem conhecimento do que fala, você acusa, e eu não. Você foi condenado como bandidinho, ladrão de dados da internet. Isso [denúncia de assédio] me custou muito para minha família. O que você fez comigo hoje, foi terrível, e espero que Deus lhe perdoe"