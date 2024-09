Primeiro entrevistado da série de sabatinas do Estado de Minas com candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte, o vereador Álvaro Damião (União Brasil) criticou o rival Mauro Tramonte (Republicanos) ao tratar da estratégia de campanha de seu companheiro de chapa, Fuad Noman (PSD). Ao EM, o parlamentar afirmou que o deputado estadual não terá votos suficientes no pleito para ser eleito.





Deputado estadual e apresentador de televisão, Tramonte lidera as pesquisas de intenção de voto. Ainda assim, Damião critica a atuação do candidato na Assembleia Legislativa e acredita que a avaliação popular sobre o trabalho do parlamentar lhe retirará votos.





“Agora pergunta o outro lá na Record, quem é que vai votar? É perigoso que até os cinegrafistas não votem nele. Porque não tem trabalho nenhum. Não estou falando da pessoa, mas do trabalho. O Mário Caixa entrou na minha campanha porque conhece minha história e meu trabalho prestado aos mineiros e belo-horizontinos”, avaliou.





A análise de Damião foi feita ao ser questionado sobre seu papel na campanha de popularizar Fuad. Ele cita a entrada do locutor esportivo e deputado estadual Mário Henrique Caixa (PV) na campanha do atual prefeito.





Sabatinas

Álvaro Damião foi o primeiro entrevistado da série de sabatinas com vices, realizada pelo Estado de Minas. Todos os dez candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de política do jornal.

As entrevistas começam às 10h e podem ser vistas no canal do Portal UAI no YouTube, e os melhores trechos são publicados na edição impressa do Estado de Minas. Os dez candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.

A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito a ser eleito em outubro.