A candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PDT, Duda Salabert, visitou nesta segunda-feira (16/9) o Hospital São Francisco, defendeu a contratação de mais médicos e criticou a falta de investimentos na saúde.

"Defendemos mais concursos públicos para Belo Horizonte. A saúde deve ser prioridade. Hoje, por exemplo, a cidade arrecada R$ 2 bilhões com IPTU, mas destina R$ 1 bilhão aos donos do transporte público, que entregam um serviço de péssima qualidade. Esse recurso poderia ser investido na saúde e na educação, melhorando a estrutura e ampliando os concursos públicos, pois não existe saúde de qualidade sem servidores valorizados e bem preparados", afirmou a deputada federal.

Segundo ela, a sobrecarga dos hospitais em BH é um problema que se arrasta há anos. "Precisamos ouvir as demandas específicas dessas unidades para qualificar nosso plano. Defendemos um orçamento maior para a saúde em Belo Horizonte, valorizando os processos e tornando a cidade mais atrativa para os médicos. Muitos profissionais preferem atuar em outros municípios, onde os salários são melhores. Por exemplo, faltam pediatras em BH, pois muitos optam por trabalhar em Contagem, que paga mais."

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



Para Duda, o primeiro passo é ouvir representantes de hospitais, centros de saúde e Upas da cidade. "Não dá para discutir saúde em BH sem falar da melhoria do Hospital São Francisco, um dos mais antigos de Minas Gerais, patrimônio de BH, Minas e Brasil. Estamos em um momento de escuta ativa para entender as demandas e, como prefeita, valorizar o hospital junto com a saúde da cidade. Ainda não conseguimos mensurar o impacto orçamentário, porém temos um compromisso com o SUS, com a valorização dos servidores da saúde e com a contratação de mais médicos. É assustador que 50% das UPAs da cidade não tenham pediatra, ortopedista ou anestesista", concluiu.