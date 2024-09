Após ter levado uma cadeirada de Datena no último domingo, Pablo Marçal disse estar apanhando no debate realizado nesta terça-feira (17/9), pela RedeTV / UOL. Ele afirmou ser “servo do povo” e chamou os outros concorrentes à Prefeitura de São Paulo de agressores.





A fala se deu no bloco em que os candidatos eram inquiridos por repórteres. A jornalista Stella Freitas, da RedeTV, disse a Marçal que ele é considerado o candidato mais desrespeitoso com os adversários e também o que mais tem rejeição. Em seguida, ela contou que conversou com o tio do ex-coach, Edson Marçal. “Ele nos disse ‘meu sobrinho é muito inteligente, mas não concordo com esse jeito dele de bater nos outros’. O senhor não teme perder votos por conta desse comportamento?”, questionou.





Marçal começou a resposta falando ao tio. “Meu tio Edson, que pediu para gravar um vídeo aqui, você não vai ganhar o vídeo, se vire para ganhar eleição aí no interior de Goiás. Faz um M aí, já que você mandou isso aí para repórter”, retrucou. No entanto, não foi informado por qual cidade o tio é candidato.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Depois, ele disse que não teme perder votos, por conta de sua trajetória política. “Eu sou servo do povo. Estou aqui apanhando por você de agressores, comprovadamente agressores que fizeram isso, na luz do dia, na televisão, ao vivo”, afirmou.





Posteriormente, Marçal comparou seus adversários aos personagens de “Chaves”. “Vai ser no primeiro turno, não adianta tentar gastar milhões igual a alguém aqui, não pode colocar… Isso aqui na verdade é a turma do Chaves. Não pode falar senão vai tirar meu direito aqui. Não adianta. São Paulo vai dar um salto para o futuro, nós não vamos ficar inventando o que vamos fazer”, provocou.









Ele ainda prometeu “zerar as filas nos hospitais em 18 semanas” e melhorar as condições de casas de lata de madeira na cidade “em 1460 dias de servidão para você”. “Eles tratam vocês agora como patrões para tomar seu voto no dia 6. Depois vocês são esculachados durante 4 anos. Você vai ser tratado como cliente na prefeitura de São Paulo”, afirmou.





No fim da resposta, Marçal ainda disse que abriria uma live em seu perfil do Instagram e conseguiria mais audiência do que a do debate.