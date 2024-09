No último debate paulistano televisionado, Datena foi expulso por agredir Marçal com uma 'cadeirada'

O candidato à Prefeitura de São Paulo e autor do episódio polêmico mais recente envolvendo as eleições paulistanas, José Luiz Datena (PSDB), iniciou o debate da RedeTV/UOL relembrando o momento e provocando o adversário Pablo Marçal (PRTB), afirmando que "não bate em covarde duas vezes".

No último debate paulistano, veiculado no domingo (17/9) pela TV Cultura, o candidato do PRTB foi agredido com uma cadeirada do apresentador de TV, após provocá-lo usando uma denúncia de assédio sexual por uma repórter da Band. Mesmo reconhecendo o erro, Datena afirma não se arrepender e que não irá abandonar a corrida eleitoral.

Hoje, Pablo Marçal afirmou que Datena "não é homem, mas um agressor". O candidato do PSDB pediu direito de resposta e ganhou. Datena disse que o oponente já foi condenado pela justiça. "O único jeito de falar com bandido condenado, ladrão de velhinho virtual, é a justiça, não tem outro caminho. Essa é a realidade, não tem outro caminho. Você vai responder na justiça pelas injúrias que você dirigiu a mim, você não tenha dúvida", afirmou.

Datena seguiu falando diretamente a Marçal: "Você pode me provocar da forma que você quiser, eu não vou partir para a agressão com você, porque eu não bato em um covarde duas vezes, o covarde apanha uma vez só, eu não vou fazer isso".

Na sequência, ele afirmou se arrepender da agressão que cometeu, mas que muitos juristas já consideraram o ato "legítima defesa da honra".

"O que você fez contra mim foi uma coisa baixa, suja, aliás bem ao seu nível, e eu não quero fazer perder tempo as pessoas aqui com esse tipo de coisa", afirmou o candidato, que finalizou a resposta: "Vai falar comigo na Justiça".