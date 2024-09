Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) concedem entrevistas à imprensa, reúnem-se com lideranças e participam de eventos públicos. Também fazem caminhada em diferentes pontos da cidade. Confira a agenda desta terça-feira (24/9).

8h30 - Reunião Conselho de Pastores da Getsêmani

11h45 - Entrevista à imprensa

16h - Caminhada no Buritis

19h - Reunião na Assembleia de Deus

14h - Entrevista à imprensa

15h30 - Reunião com moradores do Bairro Castelo e Região

19h30 - Reunião com equipe da Associação Médica

21h - Participação em podcast

09h - Visita à Lagoa da Pampulha

14h - Entrevista para agência de notícias internacional

19h - Caminhada em bares e restaurantes do bairro Santa Efigênia

12h15 - Visita à Casa Estamos Juntos

16h15 - Como prefeito, participa da cerimônia de sanção do Projeto de Lei que institui a Política Municipal do Cuidado

9h - Encontro empresarial no Barreiro

13h - Despachos internos

16h - Entrevista à imprensa

6h - 9h - Panfletagem na Estação Barreiro

10h - Reunião com liderança do Morro das Pedras

16h30 - Entrevista à imprensa

19h - Evento de diplomação dos estudantes da UFMG assassinados na ditadura

15h30 - Visita ao Instituto de Oncologia Ciências Médicas

7h - Panfletagem na UFMG

10h - Reunião com Diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais - Sicepot

19h - Reunião com servidores do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte

10h - Reunião no CEFET/MG

14h30 - Entrevista à imprensa

19h - Assembleia dos Concursados e Terceirizados