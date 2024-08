A candidata da UP à Prefeitura de Belo Horizonte, Indira Xavier, reclamou das condições dos ônibus e do transporte público na capital mineira. "O que a gente vive hoje é uma humilhação. (...) A realidade é que todo santo dia quebra, tem pane elétrica, pega fogo e as pessoas ficam largadas. (...) Transporte de péssima qualidade é a realidade que a gente vive", afirmou a candidata, que foi sabatinada pelo Estado de Minas nesta terça-feira (20/8).

Indira afirmou que a forma de ter um transporte de qualidade é enfrentar a "máfia do transporte". "Precisamos de uma cidade que tenha um transporte público gratuito e de qualidade. Para isso, é necessário enfrentar a máfia do transporte, porque o que a gente viu foi uma prefeitura que deu mais de R$ 500 milhões de subsídio do nosso recurso. (...) Agora me diga se faz sentido pegarmos recursos que são nossos, dar para empresa de transporte, seguir aumentando o valor da tarifa da passagem e oferecer um serviço de péssima qualidade?", disse a candidata.

A candidata afirmou ao EM que os trabalhadores, devido ao tempo longo de trajeto e ao estado de conservação dos veículos chegam estressados e até descabelados em seus empregos. E que as mulheres acabam, por muitas vezes, sendo assediadas, pois, com a série de acúmulo de funções de cobrador pelo motorista, não há ninguém para monitorar o que ocorre no interior dos ônibus.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

A privatização do metrô também foi questionada pela candidata. Ela se queixou da qualidade do serviço oferecido após a responsabilidade passar para iniciativa privada. O valor das passagens e a demissão dos trabalhadores metroviários também foi apontada pela candidata como um dos problemas decorrentes da iniciativa.