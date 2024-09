Candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler (PL) visitou, na tarde desta segunda-feira (23/9), a Casa Mãe Oásis da Imaculada, na Região do Barreiro, que acolhe mulheres grávidas em situação de risco e vulnerabilidade social. Atualmente, o local atende 22 mulheres e 33 crianças com idades de até 6 anos.

Durante o compromisso de campanha, Bruno Engler apresentou propostas voltadas ao atendimento de gestantes. O candidato prometeu incluir novos exames pré-natais na rede de saúde municipal da capital mineira.

“Quando falamos de gestantes, vamos incluir nos serviços da prefeitura os exames para eclâmpsia e pré-eclâmpsia. São exames fundamentais, não apenas para garantir a saúde da mãe e do bebê, mas também para prevenir complicações e internações futuras”, afirmou.

Bruno Engler é um dos candidatos mais cotados para chegar ao segundo turno das eleições municipais, junto com Mauro Tramonte (Republicanos) e Fuad Noman (PSD). A última pesquisa do instituto Atlas Intel mostrou o candidato do PL à frente dos adversários, com 25,2% das intenções de voto.