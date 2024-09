O candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), Gabriel Azevedo, esteve acompanhado de seu candidato a vice, Paulo Brant, em reunião com representantes da causa animal na manhã desta segunda-feira (23/9). Na ocasião, além de apresentar propostas para a pauta, celebrou os resultados de uma pesquisa em que aparece tecnicamente empatado em segundo lugar com outros quatro candidatos.





“A ideia aqui hoje é dialogar com a sociedade. A gente não para de subir nas pesquisas. E como eu e o Paulo temos dito o tempo inteiro: quanto mais gente conhece a gente e nossas propostas, mais gente decide votar, e vamos para o segundo turno ganhar essa eleição, porque a cidade não merece qualquer um; a cidade merece a melhor proposta e que mais ama Belo Horizonte para a gente fazer com que todo mundo volte a sentir muito orgulho da nossa capital”, declarou.

A pesquisa à qual Gabriel se refere é a Atlas Intel, divulgada nesta segunda-feira e que mostrou liderança de Bruno Engler (PL), com 25,2%. O segundo lugar tem um empate quádruplo dentro da margem de erro de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, entre Mauro Tramonte (Republicanos), com 15,3%; Gabriel (MDB), com 14,4%; Duda Salabert (PDT), com 13,7%; e Fuad Noman (PSD), com 13,5%. A pesquisa foi feita com eleitores pela internet e com nível de confiança de 95%. Ao todo, foram entrevistados 1.598 eleitores da capital mineira entre os dias 17 e 22 de setembro.





O candidato do MDB também criticou o voto útil, que vem sendo defendido por candidatos e eleitores de partidos adversários.





“O cidadão não pode se contentar com o menos pior, não pode ficar nessa de: ‘Ah, vou ali por causa de pesquisa’. Pesquisa não ganha eleição; se ganhasse, Dilma era senadora, e o Zema nunca teria sido governador. Temos que olhar as propostas de governo e ideias para a cidade e estamos muito animados para ir para o segundo turno e ganhar a eleição, porque aqui temos não tem só chance, mas vitória de dois caras que amam muito Belo Horizonte”, afirmou Gabriel ao lado de seu vice.





Propostas para a causa animal

Durante a reunião, o candidato apresentou propostas para diversas áreas da pauta animal em Belo Horizonte. Dentre elas, ampliação do atendimento nos hospitais veterinários públicos e de recursos; mais campanhas de adoção; fim da utilização de tração animal; substituição do Zoológico por um jardim; e combate à venda de animais.





“Sou um vereador que tem muitas leis acerca da causa animal e quero ampliar isso, lembrando que tem que cuidar da fauna com um todo. Por isso, também quero muito o Parque Metropolitano da Serra do Curral e corredores verdes”, destacou.





Gabriel também afirmou que pretende firmar parcerias com o máximo de parlamentares possíveis para ampliar os recursos e os atendimentos para a pauta em Belo Horizonte.





“Hoje temos muito parlamentares da causa animal, e eles podem destinar emendas para esses espaços. Por exemplo, o Osvaldo Lopes (PSD) é uma pessoa que garantiu o atendimento de hospital veterinário em Belo Horizonte, então quero buscar parcerias assim para não deixar nenhum animal abandonado na nossa cidade e fazer com que sejamos exemplo de causa animal para o Brasil”, completou.