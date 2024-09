O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo MDB, Gabriel Azevedo, participou, neste sábado (21/9) de uma caminhada no Bairro Pompéia, Região Leste de Belo Horizonte. Na ocasião, Azevedo afirmou que é preciso deixar os serviços de zeladoria, como podas de árvores, tapa-buraco e limpeza urbana para a iniciativa privada e sob a gerência de cada uma das regionais, que funcionarão como “subprefeituras”.

De acordo com o projeto de Gabriel, cada uma das nove regionais terá uma subprefeitura, com eleições para escolhas de representantes nos moldes do que é feito nos Conselhos Tutelares. O candidato afirmou que irá enviar para a Câmara um projeto de lei já nos primeiros dias de mandato e vai buscar apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG).

“O próprio povo de cada região vai votar, tal como nos conselhos tutelares, escolher três nomes, e entre estes três eu escolho um, que vai ser o prefeito local para lidar com as questões da região”, explica.





Acompanhado do candidato a vice, Paulo Brant (PSB), o candidato cumprimentou eleitores e ouviu demandas específicas da região. “Aqui na regional leste, quem sabe o que precisa aqui é quem vive aqui. Eu quero gente da regional leste cuidando da regional leste”, disse.