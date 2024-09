O deputado estadual e candidato a Prefeito de Belo Horizonte pelo PL, Bruno Engler, visitou neste sábado (21/9) a Feira dos Produtores na região Nordeste. Faltando pouco mais de duas semanas para o primeiro turno, o candidato disse que irá manter a estratégia.

"Intensificar a campanha cada dia mais. Rodar todas as regiões de Belo Horizonte. Conversar com as pessoas. Falar das nossas propostas", afirmou Engler.

No local, ele afirmou estar comprometido em "desburocratizar" as atividades comerciais e voltou a bater na tecla de ampliar o número de guardas municipais para dar maior segurança para os comerciantes.

Esta foi a segunda agenda do candidato no dia, antes ele e sua vice Coronel Cláudia (PL) se reuniram com pastores e outras lideranças evangélicas em uma igreja no Barreiro.