O prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) plantou dois ipês na manhã deste sábado (21/9) no bairro Cachoeirinha, na região Nordeste de Belo Horizonte. Em seguida, ele falou sobre as propostas para o meio ambiente e afirmou que às vezes é necessário cortar algumas árvores.

"Temos que cortar árvores de vez em quando. Porque ou elas são um risco para a sociedade, vai cair em um prédio ou já está morta; ou ela está em um local que tem uma obra mais importante para fazer", disse o candidato.

O prefeito citou como exemplo uma obra de drenagem que, segundo ele, será feita na Avenida Sebastião de Brito e que precisam retirar vegetação para realização da obra.

"Tirar aquela árvore e plantar no mesmo microclima as mesmas espécies, do mesmo tamanho", apontou como solução para a retirada da fauna.

Buscando se afastar da polêmica da poda de 63 árvores próximas ao Mineirão para a realização da Stock Car, Fuad Noman afirmou que a gestão dele plantou mais de 50 mil árvores na cidade.

"Estabelecemos como meta este ano plantar cerca de 30 mil árvores. Já plantamos 50 mil nos dois últimos anos. Estamos esperando começar a chuva, que ela ajuda muito, vamos intensificar o plantio. Estamos fazendo micro florestas na cidade. Pegamos o corredor da Antônio Carlos e, em cada espaço vago, estamos plantando um conjunto de árvores", afirmou.

Ao todo estão previstos o plantio de 855 árvores para este sábado, que é considerado o "Dia da Árvore". Entre as espécies estão ipês-roxos, ipês-brancos, pau-brasil, escumilha-africana e outros.