Fuad Noman (PSD) se encontrou com representantes do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG)

O atual prefeito de Belo Horizonte e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), reuniu-se com representantes do Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado de Minas Gerais (Sicepot-MG) e do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) na tarde desta quinta-feira (19/9), no Bairro Luxemburgo, na Região Centro-Sul da capital.

Durante o encontro, Fuad propôs a criação de um fórum permanente, com a participação de representantes dos dois sindicatos e de secretarias e órgãos da prefeitura. Uma das prioridades, segundo ele, é a revitalização dos prédios do centro da cidade.

“Em breve vou sancionar o projeto relativo ao retrofit, aprovado em segundo turno pela Câmara Municipal da cidade, que será muito importante neste processo”, afirmou Fuad. Ele promete criar incentivos para proprietários de imóveis abandonados ou mal conservados, para que os bens sejam transformados em moradias ou em estabelecimentos comerciais.

O candidato à reeleição aproveitou para destacar ações que pretende dar continuidade. “Estamos planejando também a construção de novas moradias na cidade, em parceria com o governo federal, com previsão de construir cerca de 7,5 mil novas unidades, sendo 4,5 mil delas no novo bairro que será erguido no antigo Aeroporto Carlos Prates”, acrescentou.

Outras propostas de Fuad são na área da mobilidade. "Na próxima gestão, se for reeleito, vamos implantar o BRT da Avenida Amazonas, que já está sendo projetado e fazer a revitalização do Anel Rodoviário, além de dar continuidade a programas como o Mulheres na Obra". Essa ação capacita e emprega profissionais do sexo feminino para atuarem na construção civil. Por fim, o candidato propôs ações de desburocratização, para facilitar a vida dos empreendes do ramo imobiliário.



Lançamento do Carnaval 2025

Pela manhã, Fuad participou do lançamento da edição de 2025 do Carnaval de Belo Horizonte. A cerimônia ocorreu no salão nobre da prefeitura, na Região Central da cidade. “Nossa expectativa é que o Carnaval de 2025 atrairá cerca de 5,5 milhões de foliões para as ruas e movimentará em torno de R$ 1,5 bilhão, com gastos com hotéis, restaurantes, táxis, aplicativos, com comércio em geral”, estimou.

Durante o evento, que contou com a participação de representantes de blocos, escolas de samba, entidades representativas das áreas de comércio e serviços, além da Corte Momesca, Fuad anunciou investimentos de aproximadamente R$ 35 milhões para o Carnaval do ano que vem. O montante será destinado à infraestrutura, à segurança, à limpeza e à divulgação do evento.