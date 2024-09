O candidato do Podemos à Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Viana, participou de uma reunião no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (Crea-MG) na tarde desta quinta-feira (19/9). Durante o compromisso de campanha, ele fez um aceno ao setor de construção civil: prometeu sancionar um novo Plano Diretor para a capital, com regras de ocupação do solo mais flexíveis.

Viana criticou o atual Plano Diretor da capital mineira, citando, em particular, as questões da outorga onerosa e do coeficiente de ocupação. Para ele, se a legislação municipal permitisse empreendimentos imobiliários de maior porte, tanto a construção civil quanto a cidade sairiam ganhando. "A prefeitura arrecada muito, a prefeitura consegue recursos, mas espantou os investimentos em Belo Horizonte", afirmou.

"Nós precisamos fazer um novo plano diretor, permitir a construção de novos imóveis, maiores e de luxo em Belo Horizonte, especialmente hotéis mais altos, torres para a hotelaria", opinou. "E, em contrapartida, esses empreendedores podem fazer obras de mobilidade para a cidade", propôs.

Sobre a questão da mobilidade urbana, o candidato aposta em diferentes soluções. "Primeiro, nós precisamos diminuir o número de ônibus que vêm da região metropolitana, substituindo pela tarifa única com o metrô de Belo Horizonte, especialmente em 2028, quando a Linha 2, Calafate-Barreiro, ficar pronta", disse.

"Com esses ônibus da região metropolitana não chegando mais até o centro de Belo Horizonte, a gente começa a ganhar mais espaço para os ônibus da capital atenderem os bairros que estão distantes da linha do metrô", prosseguiu Carlos Viana.

Por fim, o candidato ainda prometeu a construção de obras viárias, principalmente de trincheiras, já que, segundo ele, elevados prejudicam a imagem da cidade. "Precisamos de novas trincheiras, novas vias exclusivas para ônibus; aí, sim, a gente vai começar a melhorar o trânsito de Belo Horizonte quando houver uma coordenação", concluiu.