O candidato do PL à Prefeitura de Belo Horizonte, Bruno Engler, garantiu que não vai acabar com o Carnaval de BH. Ele visitou, nesta quinta-feira (19/9), o Movimento de Luta Pró-Creches, no Bairro Salgado Filho, Região Oeste de Belo Horizonte.

A declaração foi dada em resposta às críticas de adversários que questionaram a postura conservadora do candidato. Bolsonarista, Engler já afirmou diversas vezes que não é frequentador do Carnaval de BH.

"Acho que bateu o desespero nos adversários. Vou dizer aqui, com todas as letras, o que já disse em todas as entrevistas: não irei acabar com o Carnaval de BH", afirmou Engler durante a entrevista.

Embora pessoalmente não participe do evento, Engler reconheceu sua importância e garantiu que a festa continuará acontecendo em Belo Horizonte. "O Carnaval de BH entrou no calendário de eventos nacionais, e assim vai permanecer. O que percebemos é que os adversários, sem argumentos contra nossas propostas e caráter, precisam inventar mentiras para desmotivar o cidadão a votar na melhor chapa para Belo Horizonte, que é Bruno Engler e Coronel Cláudia", comentou.

