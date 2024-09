Paulo Brant (PSB), candidato a vice-prefeito de Belo Horizonte na chapa do presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), o vereador Gabriel Azevedo, disse que seu companheiro de candidatura é "brigão", mas que não ofende a honra de ninguém. Brant avalia a característica como uma "virtude" de Gabriel, enfatizando a coragem e a sinceridade do candidato em suas críticas. A declaração foi dada em entrevista ao Estado de Minas, nesta quinta-feira (19/9).

"O Gabriel é briguento, ele é aguerrido. Eu acho que isso não é defeito. Acho que isso é virtude, porque a coragem é uma virtude. E o Gabriel, as pessoas têm uma visão muito distorcida. Gabriel, como pessoa humana, é uma pessoa extremamente gentil, aceita críticas com a maior naturalidade", disse o vice-candidato em sabatina ao Estado de Minas.

"Gabriel é um cidadão de BH, frequenta as coisas da cidade, gosta da cultura, gosta de música, gosta de sentar num bar, tomar chopp com os amigos, vai ao mercado municipal, e não só na época da eleição. Mas não ofende a honra de ninguém", completou.





Brant foi o quarto entrevistado da série de sabatinas com os candidatos a vice-prefeito de Belo Horizonte, que é transmitida, ao vivo, a partir das 10h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O vice-candidato pontuou que Gabriel é "assertivo e enfático" em suas colocações, elogiando o que chamou de "autenticidade" em um cenário político que considera permeado por mentiras e espetáculos. "Ele é, digamos, assertivo e enfático nas críticas que faz. O que mata a política é a falsidade, a mentira e a desonestidade. Isso o Gabriel não é", opinou.



Sabatinas com vices

Paulo Brant foi o quarto entrevistado da série de sabatinas com vices, realizada pelo Estado de Minas. Todos os dez candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de política do jornal.

As entrevistas começam às 10h e podem ser vistas no canal do Portal UAI no YouTube. Os melhores trechos são publicados na edição impressa do Estado de Minas. Os dez candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.





A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito a ser eleito em outubro.