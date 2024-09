Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) têm encontros com lideranças, gravações e reuniões com apoiadores. Também participam entrevistas à imprensa e realizam panfletagens e adesivaços em diferentes regiões da cidade. Confira a agenda desta quinta-feira (19/9):

Bruno Engler (PL)

10h: Apresentação de propostas para o Movimento de Luta Pró-Creches (Rua Desembargador Cerqueira Leite, 16 - Salgado Filho)

12h: Caminhada e Panfletagem pelo Bairro Betânia (Central Park Betânia)

19h30: Reunião com Guardas Municipais (Av. Otacílio Negrão de Lima, 17.846)



Carlos Viana (Podemos)

15h30: Reunião CREA (Ave Alvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho)

18h30: Encontro com Padre Geovane Marques (Rua Honório Bicalho, 771 - Nova Vista)

20h30: Gravações

22h00: Reunião com representantes de escola de samba



Duda Salabert (PDT)

10h: Participa do lançamento do projeto Fundo Positivo, de prevenção ao HIV (Rua Guaicurus, 50 - Centro)



14h30: Gravações

19h: Participa da live do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte - Sindibel.





Fuad Noman (PSD)

15h45: Encontro com representantes do Sindicato da Indústria da Construção Pesada no Estado de Minas Gerais (SICEPOT-MG) (Avenida Raja Gabaglia, 1.143, Luxemburgo)



Gabriel Azevedo (MDB)

9h: Encontro com diretoria do Minas Tênis Club e Codese (Rua da Bahia, 2244 - Salão de Festas do CF06 - Lourdes)

14h30: Encontro no Conselho Regional de Administração (Avenida Olegário Maciel, 1233)

16h30: Encontro com Grão Mestrado das Lojas Maçônicas de BH (Av. Brasil, 47)

Indira Xavier (UP)

6h: Panfletagem nas estações de ônibus.

16h30 às 18h: Panfletagem nas estações de ônibus.

19h: Ensaio do Bloco de Carnaval Clandestinas

20h30: Encontro com lideranças do Candomblé, bairro União

Lourdes Francisco (PCO)

Não tem agenda pública



Mauro Tramonte (Republicanos)

11h: Visita à Vila Acaba Mundo (Praça Carioca, bairro Sion)





Rogério Correia (PT)

8h: Gravação de Programa

10h: Coletivo Paulo Freire de Minas Gerais, em comemoração ao aniversário de Paulo Freire, Patrono da Educação no Brasil, com entrega de livros para população (Praça Sete)



11h30: Panfletagem na Região Central para ouvir demandas da população (Praça Sete)



15h: Gravação de Programa



19h: Encontro LGBTQI+ com Rogério e Bella (Teatro Espanca- Rua Aarão Reis, 542- Centro)





Wanderson Rocha (PSTU)

6h: Panfletagem na Alma Viva

10h: Visita ao BH TEC



14h: Reunião na associação pro creches



19h: Festa candidatura Marcelo Sindeess BH