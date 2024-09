Gabriel Azevedo, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, voltou ao bairro Lagoinha, Região Noroeste da capital, para fazer campanha.

O vereador tomou café com um apoiador que mora no IAPI, primeiro conjunto habitacional do Brasil, dos anos 1940, onde aproveitou para defender seu modelo de moradia popular que quer retomar, pois permite que o trabalhador more próximo do centro e de estações do Move e metrô.

“Quando Juscelino Kubistchek fez este conjunto habitacional aqui, foi o primeiro deste tipo verticalizado no Brasil inteiro próximo do Centro. Isso está lembrando à nossa cidade que, no passado, a gente já inovou”, provocou.

Azevedo defendeu a revitalização e o adensamento do bairro com residências como principais medidas para reduzir os índices de criminalidade na região. Dentro dessa proposta está a substituição do complexo de viadutos da Lagoinha por túneis. No espaço será construído um parque com prédios residenciais ao redor.

Verticalização e segurança

Em caminhada pela rua Itapecerica, o candidato falou sobre segurança pública:“Quando insisto na ideia de demolir o Complexo da Lagoinha, criar um conjunto de túneis, fazer um parque e requalificar a região com prédios residenciais, estou falando de valorizar os imóveis, estou falando que as pessoas que hoje recebem batidinhas na janela de usuários de crack, que são assaltadas, todas elas vão ver o bairro se revitalizando: Lagoinha, Bonfim, Colégio Batista, o hipercentro”, afirmou.





Uma das propostas de Gabriel Azevedo é fazer uma integração entre as câmeras de segurança de comércios e residências com o Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP- BH), aliando as imagens com o sistema de segurança da cidade.