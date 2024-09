Foureaux descartou problemas no orçamento da cidade com aumento do salário dos professores

Francisco Foureaux (PDT), candidato a vice-prefeito na chapa de Duda Salabert (PDT) em Belo Horizonte, afirmou que aumentar o salário dos professores da educação municipal teria um impacto de R$ 200 milhões no orçamento da capital mineira.

Durante sabatina do Estado de Minas nesta quarta-feira (18/9), o professor de história ressaltou o compromisso de colocar o vencimento da categoria entre os maiores das capitais.

“Esse é um compromisso de uma chapa com dois professores. Tanto eu, quanto a Duda, demos aulas nas melhores escolas do Brasil e Belo Horizonte. A gente conhece muito a realidade da educação e isso é um compromisso histórico do PDT, o partido que mais construiu escola no país. Vamos fazer com que a educação de BH seja a melhor educação do Brasil, porque quando a educação pública melhora, ela puxa a privada também”, disse Foureaux.

Segundo o candidato, a meta é fazer com que a educação da capital mineira seja a melhor do país nos quatro anos de um eventual mandato. Ele lembrou que o Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira (Ideb), calculado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e pelo Ministério da Educação (MEC), caiu em BH no último levantamento.

De acordo com os dados divulgados pelo Inep em agosto, o índice caiu de 5,1 para 4,5 em 2023, nos anos finais do ensino fundamental. No ensino médio o Ideb caiu de 4,4 para 4 nas escolas públicas da capital. A escala vai de 0 a 10, calculada pela taxa de aprovação e notas em uma prova aplicada pelo MEC.

“Nós vamos melhorar os nossos índices do Ideb. E porque a gente fala que vamos aumentar o salário dos professores? Primeiro, nós vamos pagar o piso nacional, porque o Fuad não paga e é uma obrigação da prefeitura. Isso vai ter um impacto de R$ 200 milhões na receita do município. Belo Horizonte é a quarta cidade mais rica do Brasil, nós temos uma arrecadação de R$ 20 bilhões e vamos entregar R$ 1 bilhão na mão de empresários de ônibus que entregam um serviço horroroso? Temos dinheiro para aumentar o salário dos professores com R$ 200 milhões por ano”, ressaltou o vice de Duda Salabert.

O candidato também lembrou que, em 2024, a prefeitura previa um déficit no orçamento de R$ 200 milhões, mas, segundo ele, graças ao trabalho dos auditores fiscais, houve um aumento na receita de R$ 500 milhões. “Eles salvaram o déficit que o Fuad ia entregar. Então tem dinheiro, e a gente precisa inclusive melhorar as condições de trabalho de todos os servidores do município”, disse.

Segundo a prefeitura, a média remuneratória - incluindo vencimento, quinquênios e progressões - para a jornada de 22 horas e 30 minutos semanais é de R$ 5.545,12 para o professor municipal e de R$ 4.856,96 para professor da educação infantil.

Sabatinas com vices

Foureaux foi o terceiro entrevistado da série de sabatinas com vices, realizada pelo Estado de Minas. Todos os dez candidatos foram convidados a participar das entrevistas, conduzidas pela equipe de política do jornal.

As entrevistas começam às 10h e podem ser vistas no canal do Portal UAI no YouTube, e os melhores trechos são publicados na edição impressa do Estado de Minas. Os dez candidatos ao comando do Executivo já foram sabatinados pelo EM.

A sabatina é uma oportunidade para que o eleitor conheça quem pode administrar a cidade pelos próximos quatro anos ao lado do prefeito a ser eleito em outubro.

