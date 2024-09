O candidato a vice-prefeito de Duda Salabert (PDT) em Belo Horizonte, Francisco Foureaux (PDT), defendeu que a chapa é a melhor oportunidade de o campo progressista da esquerda chegar ao segundo turno na capital mineira. Em sabatina do Estado de Minas e Portal Uai, nesta quarta-feira (18/9), ele comentou o resultado das últimas pesquisas eleitorais que colocam a dupla à frente do petista Rogério Correia (PT).

Desde o período de pré-campanha, quando a esquerda estava fragmentada em quatro frentes, os candidatos dialogam por uma união que evite um segundo turno apenas com representantes da direita. Contudo, Duda e Rogério ainda disputam os votos do campo.

“A esquerda não vai para o segundo turno há 20 anos. Isso tem muita responsabilidade da cúpula de um partido (PT) que quer manter sua hegemonia, que não abre mão do protagonismo de maneira alguma. É difícil você conversar com quem não abre mão de nada. A gente tem que fazer negociações em que todo mundo ganha, e o mais importante é ganhar a população de Belo Horizonte”, disse.

A pesquisa Quaest/TV Globo divulgada horas antes da sabatina, coloca Duda Salabert na quarta posição com 10% das intenções de voto, enquanto Rogério Correia aparece com 5% da preferência do eleitorado. Na primeira posição está o candidato Mauro Tramonte (Republicanos), com 28%, seguido por Fuad Noman (PSD), com 20%, e Bruno Engler (PL), com 18%.

O levantamento ouviu 1.002 eleitores entre os dias 15 a 17 de setembro e foi registrado junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-07539/2024. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou menos, e o nível de confiança, de 95%.

Questionado sobre o desempenho ruim do candidato do PT, Foureaux ressaltou que o partido não possui mais a hegemonia do campo. O pedetista ainda destacou a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha da capital mineira.

“Historicamente, o Partido dos Trabalhadores tem tido uma votação que não os leva para o segundo turno há 20 anos. Eles não têm mais hegemonia do campo progressista em Belo Horizonte há duas décadas. Isso está colocado concretamente pelos resultados eleitorais. (...) A gente entende as escolhas e estratégias, mas o presidente Lula não esteve aqui até hoje. Isso significa alguma coisa. Ele só está na propaganda eleitoral. A gente acredita que há um entendimento interno deles de que essa é a melhor estratégia. Mas nós somos a candidatura que tem musculatura para chegar ao segundo turno”, completou.

